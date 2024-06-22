تحذير في أربيل من استخدام نشرات خاصة بالشرطة

2024-06-22 23:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت مديرية مرور أربيل، يوم السبت السائقين من تركيب النشرات الضوئية على مركباتهم، فيما أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "استخدام النشرات الضوئية المشابهة للشرطة ممنوعة لجميع السيارات، عدا السيارات والمركبات الخاصة بالشرطة والمرور وقوى الاسايش، سيعرض أصحابها لحجز سياراتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المحال الخاصة ببيع مستلزمات السيارات في حال بيع هذه النشرات الضوئية للسيارات المدنية".

وتستخدم الشرطة والقوات الأمنية في العالم النشرات الضوئية المكونة من اللونين الأحمر والأزرق، إذ يدل الضوء الأحمر على وجود خطر، و يدل اللون الأزرق على وجود قوات الشرطة.

وانتشرت في الآونة الأخيرة، استخدام هذه النوعية من النشرات الضوئية من قبل بعض أصحاب السيارات المدنية في العراق، بما فيه إقليم كوردستان.