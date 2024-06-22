2024-06-22 23:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة كرميان المستقلة بإقليم كوردستان، اليوم السبت، مصرع امرأة في الرابعة والستين من العمر بعد ان قامت بشنق نفسها بواسطة حبل في احدى قرى ناحية سرقلا.

وجاء في بيان للمتحدث باسم المديرية العقيد الحقوقي علي جمال قدوري، ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم بعد ظهر اليوم السبت، جلب جثة امرأة من قرية عولاقوت التابعة لناحية سرقلا تدعى (گ - د – ب) من مواليد عام 1960 الى معهد الطب العدلي بقضاء كلار مركز ادارة كرميان، لافتا الى ان المرأة لقيت حتفها خنقا بواسطة حبل.

واوضح البيان ان ذوي الضحية ذكروا بأنها قامت بعملية انتحار بشنق نفسها بواسطة حبل ظهر اليوم، مبينا أنه بأمر من قاضي التحقيق قامت الشرطة بفتح اوراق تحقيقية بشأن أسباب وكيفية حصول الحادث.