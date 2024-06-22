2024-06-22 23:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

تداولت بعض وسائل الإعلام أنباء عن رفع الراية البنفسجية في حقل غرب القرنة/1 إيذانا بإيقاف العمل في الحقل بسبب تجاوز درجات الحرارة الـ 50 مئوي.

وتنفي شركة نفط البصرة نفيا قاطعا ما ورد في هذا الخبر، وتؤكد أن الصورة المرافقة للخبر ليست في حقل غرب القرنة/1 ولا في أي حقل آخر من حقولنا النفطية.

وتؤكد الشركة هذا الإجراء غير معمول به في حقولنا النفطية وإنما هناك تدابير وقائية للتقليل من مخاطر التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة أثناء تأدية الأعمال الحرجة، ومنها برنامج الإجهاد الحراري Heat Stress الذي يتضمن توصيات وإجراءات محددة لتفادي هذه المخاطر.

وتهيب الشركة بالأخوة الإعلاميين اعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار والابتعاد عن كل ما قد يؤدي إلى إرباك العملية الإنتاجية التي يجمع الكل على أهميتها في إدامة اقتصاد البلاد.





إعلام نفط البصرة