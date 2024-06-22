2024-06-22 23:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، افتتاح خط طيران مباشر لنقل الحجاج من مطار الطائف الى المطارات العراقية.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، اعلن افتتاح خط طيران مباشر لنقل الحجاج من مطار الطائف الى المطارات العراقية لأول مرة على صعيد التفويج الجوي، بحضور القنصل العام لجمهورية العراق محمد سمير النقشبندي وسلطة الطيران المدني السعودي".

وذكرت الهيئة أن "لمسعودي اشرف على تفويج الرحلة الأولى من الحجاج العراقيين التي تنطلق لأول مرة من مطار الطائف الى المطارات العراقية".

وبحسب البيان، اكد الشيخ المسعودي خلال تفويج الحجاج من مطار الطائف، أن "خط الطيران الذي تم افتتاحه اليوم بالتنسيق مع سلطتي الطيران المدني العراقية والسعودية والخطوط الجوية العراقية، سيساهم بتقليص جدول التفويج الجوي للحجاج والإسراع بعملية نقلهم الى أرض الوطن".



