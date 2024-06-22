وزير التجارة يوجه بفتح ساحة الحلبية في نينوى لاستيعاب كميات الحنطة المسوقة

2024-06-22 23:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير التجارة أثير داود الغريري، بفتح ساحة الحلبية في نينوى لاستيعاب كميات الحنطة المسوقة.وذكر اعلام وزارة التجارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التجارة أثير داود الغريري وجه وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية غسان فرحان حميد ومدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر الكرعاوي ومدير مكتب الوزير بالتوجه الى محافظة نينوى لمتابعة التسويق وتبسيط الاجراءات وامتصاص الزخم وفتح ساحة الحلبية بطاقة استيعاب ٨٠ الف طن، الى جانب التنسيق مع الحكومة المحلية والجهات الساندة لغرض ترتيب آليات تسويق واستلام كميات الحنطة في هذه الساحة والساحات الاخرى التي تم افتتاحها في وقت سابق".وأضاف، إن "توجيه الوزير الغريري جاء من أجل إتخاذ اجراءات انية وعاجلة لتبسيط الاجراءات امام الفلاحين وزيادة الطاقات الخزنية لإستيعاب الكميات المسوقة ولتخفيف الزخم على بقية المواقع التسويقية في المحافظة ".واشار الى انه "سبق وان تم فتح ساحات آخرى في محافظة نينوى وهي الخازر والنمرود والأمين وفليفل لتخفيف الزخم على سايلو مخمور وسايلو بازوايا ولاستيعاب الكميات المسوقة ."