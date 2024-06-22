توضيح حول توقيتات الدوام في بغداد والمحافظات

2024-06-22 23:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توضيحا بشأن التوجيه بخصوص توقيتات الدوام في بغداد والمحافظات .وقال مصدر في الامانة العامة لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "توقيتات الدوام في بغداد والمحافظات سيكون كما يلي:- بغداد يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتوقيتات الدوام ويقدم كل توقيت منه ساعة واحدة من بداية الدوام ويقلص ساعة من نهاية الدوام ( اي ان الجهة التي كان توقيتها بالدوام على سبيل المثال من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا يصبح الدوام الان من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عصرا ) وهكذا باقي التوقيتات حسب قرار مجلس الوزراء".- ⁠اما بالنسبة لباقي المحافظات الأربع عشر يكون الدوام لجميع الدوائر من (الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الواحدة ظهرا ) ويوقف العمل بجميع التوقيتات السابقة من يوم غد الاحد 23/6/2024 لغاية يوم 29/8/2024)".