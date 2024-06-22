توضيح حول توقيتات الدوام في بغداد والمحافظات
2024-06-22 23:42:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توضيحا بشأن التوجيه بخصوص توقيتات الدوام في بغداد والمحافظات .
وقال مصدر في الامانة العامة لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "توقيتات الدوام في بغداد والمحافظات سيكون كما يلي:
- بغداد يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتوقيتات الدوام ويقدم كل توقيت منه ساعة واحدة من بداية الدوام ويقلص ساعة من نهاية الدوام ( اي ان الجهة التي كان توقيتها بالدوام على سبيل المثال من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا يصبح الدوام الان من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عصرا ) وهكذا باقي التوقيتات حسب قرار مجلس الوزراء".
- اما بالنسبة لباقي المحافظات الأربع عشر يكون الدوام لجميع الدوائر من (الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الواحدة ظهرا ) ويوقف العمل بجميع التوقيتات السابقة من يوم غد الاحد 23/6/2024 لغاية يوم 29/8/2024)".
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توضيحا بشأن التوجيه بخصوص توقيتات الدوام في بغداد والمحافظات .
وقال مصدر في الامانة العامة لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "توقيتات الدوام في بغداد والمحافظات سيكون كما يلي:
- بغداد يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتوقيتات الدوام ويقدم كل توقيت منه ساعة واحدة من بداية الدوام ويقلص ساعة من نهاية الدوام ( اي ان الجهة التي كان توقيتها بالدوام على سبيل المثال من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا يصبح الدوام الان من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عصرا ) وهكذا باقي التوقيتات حسب قرار مجلس الوزراء".
- اما بالنسبة لباقي المحافظات الأربع عشر يكون الدوام لجميع الدوائر من (الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الواحدة ظهرا ) ويوقف العمل بجميع التوقيتات السابقة من يوم غد الاحد 23/6/2024 لغاية يوم 29/8/2024)".