هيئة الحج: افتتاح خط مباشر من مطار الطائف الى المطارات العراقية

2024-06-22 23:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، افتتاح خط طيران مباشر لنقل الحجاج من مطار الطائف الى المطارات العراقية لأول مرة على صعيد التفويج الجوي،.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان" رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي اشرف على تفويج الرحلة الأولى من الحجاج العراقيين التي تنطلق لأول مرة من مطار الطائف الى المطارات العراقية بحضور القنصل العام لجمهورية العراق محمد سمير النقشبندي وسلطة الطيران المدني السعودي ."واكد الشيخ المسعودي خلال تفويج الحجاج من مطار الطائف، ان" خط الطيران الذي تم افتتاحه اليوم بالتنسيق مع سلطتي الطيران المدني العراقية والسعودية والخطوط الجوية العراقية، سيساهم بتقليص جدول التفويج الجوي للحجاج والاسراع بعملية نقلهم الى أرض الوطن".