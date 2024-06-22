أول الهابطين.. لن تشفع له الجولات الأربع: نفط الوسط يودع نجوم العراق

2024-06-22 23:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعد خسارة نفط الوسط امام الزوراء اليوم بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 34 يكون قد فقد اخر فرصة للبقاء في دوري النجوم ولن تشفع له الجولات الأربع المتبقية.

وبخسارة نفط الوسط اليوم يكون قد هبط رسمياً لدوري الدرجة الممتاز قبل أربع جولات من نهاية دوري نجوم العراق لكرة القدم ولاينفع حتى وان فاز في كل المباريات المتبقية.

وستبقى المنافسة على الفريق الهابط الثاني محصورة بين امانة بغداد الأقرب للهبوط برصيد 24 نقطة بالمركز 19 ونفط البصرة بالمركز 18 والكرخ بالمركز 17 ولكل منهما 28 نقطة.