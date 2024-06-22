2024-06-22 23:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، افتتاح خط طيران مباشر لنقل الحجاج من مطار الطائف الى المطارات العراقية لأول مرة على صعيد التفويج الجوي. وذكرت الهيئة في بيان تلقته “إيشان”، ان” رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي اشرف على تفويج الرحلة الأولى من الحجاج العراقيين التي تنطلق لأول مرة من مطار الطائف الى المطارات […]

ظهرت المقالة المسعودي: افتتاح خط مباشر من مطار الطائف إلى المطارات العراقية أولاً على ايشان.