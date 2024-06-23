بلجيكا تهزم رومانيا بثنائية نظيفة في اليورو

2024-06-23 00:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاستعادت بلجيكا توازنها في منافسات يورو 2024، بالفوز على رومانيا (2-0) مساء السبت، على ملعب راين إينرجي ستاديون، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات، ليصحح الشياطين الحمر موقفهم بعد الهزيمة (1-0) أمام سلوفاكيا، في مباراة الجولة الأولى.وسجل ثنائية بلجيكا: يوري تيليمانس (2) وكيفين دي بروين (80).وبهذه النتيجة، حصدت بلجيكا أول 3 نقاط، لترتقي إلى صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد رومانيا عند 3 نقاط، في المركز الثاني.