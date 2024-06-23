2024-06-23 00:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

نفت شركة نفط البصرة، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن رفع الراية البنفسجية في حقل غرب القرنة/1 إيذانا بإيقاف العمل في الحقل بسبب تجاوز درجات الحرارة الـ 50 مئوي.

وقال بيان للشركة، تلقته "بغداد اليوم": "تنفي شركة نفط البصرة نفيا قاطعا ما ورد في هذا الخبر، وتؤكد أن الصورة المرافقة للخبر ليست في حقل غرب القرنة/1 ولا في أي حقل آخر من حقولنا النفطية".

وتؤكد الشركة "هذا الإجراء غير معمول به في حقولنا النفطية وإنما هناك تدابير وقائية للتقليل من مخاطر التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة أثناء تأدية الأعمال الحرجة، ومنها برنامج الإجهاد الحراري Heat Stress الذي يتضمن توصيات وإجراءات محددة لتفادي هذه المخاطر"، بحسب البيان.