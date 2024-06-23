لجنة الرياضة النيابية تطالب اللجنة الاولمبية بحل ادارة الزوراء

2024-06-23 02:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعطالبت لجنة الشباب والرياضة النيابية، اللجنة الأولمبية بحل ادارة نادي الزوراء الرياضي استناداً لقرار مركز التسوية و التحكيم.وبحسب وثيقة فان لجنة الشباب والرياضة النيابية اطلعت عليها وكالة الانباء العراقية (واع)، طالبت اللجنة الاولمبية بحل ادارة نادي الزوراء وتشكيل هيئة مؤقتة، بناءً على قرار مركز التسوية والتحكيم والمتضمن بطلان انتخابات نادي الزوراء بسبب الخروقات التي حصلت فيها .