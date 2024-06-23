محافظة بغداد تحدد ساعات الدوام للدوائر التابعة لها

2024-06-23 02:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعحددت محافظة بغداد، ساعات الدوام للدوائر التابعة لها بناء على قرار رئيس الوزراء بشأن تقليص ساعات الدوام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وقال مدير مكتب محافظ بغداد زيد الصدر في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء بشأن الدوام، وفيما يتعلق بالدوائر التابعة لمحافظة بغداد كافة، وجه المحافظ بأن يكون الدوام الرسمي يبدأ من هذا الأسبوع من الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:30 ظهراً، ولغاية 29/8/2024 ومن ثم العودة إلى المواقيت السابقة."