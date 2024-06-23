رونالدو يعبر عن اعتزازه بالاداء الرائع امام تركيا

2024-06-23 08:24:02 - المصدر: واع

متابعة – واععبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فخره وسعادته بأداء زملائه وروحهم القتالية، وذلك بعد الفوز الكبير على تركيا بنتيجة 3 - 0 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.وفي تصريحاته بعد المباراة، قال رونالدو: "التحدي والقيادة مضمونة دائمًا في هذا المنتخب، أنا فخور بما قدمناه في هذا اللقاء، لقد أظهرنا روح العمل الجماعي الذي نتميز به، تركيا كانت خصمًا قويًا ويمتلكون مواهب غير عادية، لكننا نجحنا في تجاوزهم بفضل التنظيم والالتزام من الجميع."وأضاف رونالدو: "هذه النتيجة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة العمل الجاد والتفاني من كل لاعب. نحن البرتغال، ونحن دائمًا على استعداد لمواجهة أي تحدٍ بروح عالية وإصرار لا ينكسر. هذا الفوز يعطينا دفعة كبيرة نحو تحقيق أهدافنا في هذه البطولة."وأكد رونالدو على أهمية الاستمرار في العمل الجاد والتركيز على المباريات القادمة، مشددًا على أن المنتخب لن يكتفي بهذا الإنجاز بل سيواصل السعي لتحقيق المزيد من الانتصارات.