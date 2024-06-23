عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر عليه جنوبي العاصمة

2024-06-23 09:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (23 حزيران 2024)، تنويها للمواطنين بشأن تفجير مسيطر عليه جنوبي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تنفذ تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية المنهزمة، من خلال الجهد الهندسي لفرقة المشاة السابعة عشر ضمن منطقة الحرگاوي جنوبي بغداد".

واضافت ان "التفجير سيكون في تمام الساعة العاشرة صباحاً، من اليوم الاحد الموافق 23 حزيران 2024".