الاطاحة بـ17 متهما بقضايا مختلفة في بغداد

2024-06-23 09:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد (23 حزيران 2024)، الإطاحة بـ17 متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها المشتركة القت القبض على (17) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة"، مبينة ان "المتهمين مطلوبين بجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة)".

وأضافت انه "تم ضبط (12) مسدس وستة بنادق مع طائرتين مسيرتين (درون) وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".



