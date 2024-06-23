النحس يطارد لوكاكو في اليورو

2024-06-23 09:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعلا يزال النحس يطارد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال منافسات كأس الأمم الأوروبية، على الأراضي الألمانية.وبحث لوكاكو عن هز الشباك في بداية مشوار بلجيكا باليورو، لكن منتخب بلاده خسر بهدف دون رد أمام سلوفاكيا.وسجل لوكاكو في تلك المباراة، هدفا في الدقيقة 56، ولكن ألغته تقنية الفيديو بسبب وقوعه في مصيدة التسلل.وعاد لوكاكو وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 86، ولكن لم يحتسب بعد العودة للفار، بسبب وجود لمسة يد على لويس أوبيندا عند صناعة الهدف.وواصل النحس، مطاردة لوكاكو، في مباراة بلجيكا ضد رومانيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات.ومع تقدم بلجيكا بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، تلقى لوكاكو، بينية مميزة من دي بروين في الدقيقة 63.وانفرد لوكاكو بحارس رومانيا وسدد كرة أرضية سكنت الشباك، ولكن عادت تقنية الفيديو وألغت الهدف لوجود تسلل عليه.