انطلاق الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الـ12 الاعدادي بإقليم كوردستان

2024-06-23 09:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في إقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد، الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الـ12 الثانوني (السادس الإعدادي) للعام الدراسي 2023 - 2024 بمشاركة أكثر من 122 ألف طالب ومن كلا الجنسين.

وقال وزير التربية آلان حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقده مشترك عقده صباح اليوم مع محافظ اربيل اوميد خوشناو وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الطلبة الذين لديهم حق المشاركة في هذه الامتحانات تم توزيعهم على 2115 صفا امتحانيا".

وأعرب عن شكره على جهود الجهات المعنية وتنسيقها من اجل المضي في إجراء الامتحانات وانجاحها.

هذا وقررت وزارة النقل والاتصالات في اقليم كوردستان قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين من الساعة السادسة - الساعة الثامنة صباحاً خلال ايام الامتحانات لتفادي حصول حالات الغش السيئة.