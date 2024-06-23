أسعار الخضار والفواكه في ذي قار: التحديثات اليومية
2024-06-23 10:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
شبكة اخبار الناصرية
الـــــــــــخـــــــضــــــــــــــــــروات : طماطم 750 بطاطا 750 خيار 1000 باذنجان750 بصل اصفر 750 بصل أبيض 750 شجر 1000 جزر برتقالي1000 خس 1000 لهانة حمراء 1000 لهانة بيضاء 1000 فلفل بارد عراقي 2000 خيار عراقي 1000 ثوم وزن 4000 باميا 4000 فطر علبه 2500 فاصوليا خضراء 2500 قرنابيط 1500 ——————————————— الــــــــــفـــــواكــــــــــــــة : ...
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