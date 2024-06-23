بينها ديربيان.. خمس مواجهات اليوم في دوري نجوم العراق ‏

2024-06-23 10:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام، اليوم الأحد، خمس مباريات بينها ديربيان في ‏ختام منافسات الجولة الـ 34 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والسليمانية وميسان ودهوك.

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة الخامسة عصراً على ملعب السليمانية تجمع فريقي نادي نوروز وضيفه نادي النجف. ‏

وتقام أربع مباريات عند الساعة 7:30 مساءً ،ويواجه فريق القوة الجوية على ملعب الساحر احمد راضي ضيفه فريق النفط، فيما سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لمباراة ديربي جماهيري تجمع فريق الشرطة وضيفه فريق الطلبة. ‏

بينما يحتضن ملعب ميسان الأولمبي مباراة أصحاب الأرض والجمهور فريق نفط ميسان وضيف فريق زاخو. ‏وأخيرا يستضيف ملعب دهوك مباراة ديربي كوردستان تجمع فريق دهوك مع ضيفه فريق أربيل.

وكانت لجنة المسابقات قررت نقل مباراة فريقي القوة الجوية والنفط إلى ملعب الزوراء على أن تُقام في نفس اليوم المحدد مسبقا في الساعة السابعة والنصف مساءً .