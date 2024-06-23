دوري نجوم العراق.. الشرطة بطموح حسم الصدارة من بوابة الانيق

2024-06-23 10:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تستكمل، اليوم الاحد (23 حزيران 2024)، مباريات الجولة 34 من دوري نجوم العراق، بإقامة خمس مباريات، أبرزها اللقاء بين المتصدر فريق الشرطة والطلبة.

وتنطلق مباريات اليوم في الساعة الرابعة و 45 دقيقة، حيث يستضيف فريق نوروز نادي النجف في ملعبه.

وفي الساعة السابعة والنصف، تقام اربع مباريات أخرى، حيث يستضيف ملعب الشعب الدولي قمة جماهيرية بين الشرطة، الذي يسعى لحسم الصدارة، وغريمه الطلبة.

فيما يشهد ملعب دهوك مباراة أصحاب الأرض مع ضيفهم أربيل في مواجهة متكافئة يسعى فيها الفريقان لتحسين موقعهما في جدول الترتيب.

ويستضيف ملعب الزوراء لقاء القوة الجوية الساعي من خلال هذه المباراة لتضييق الخناق على القيثارة المتصدر وفريق النفط.

وفي آخر مباريات الجولة، يستضيف ملعب ميسان مباراة نفط ميسان و زاخو.