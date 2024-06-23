2024-06-23 10:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وتسجيل درجات حرارة أربعينية في الأسبوع الحالي. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “طقس البلاد ليوم غد الاثنين، سيكون صحواً مع قطع من الغيوم مع تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم […]

ظهرت المقالة الأنواء الجوية: العراق يسجل درجات حرارة “أربعينية” هذا الأسبوع أولاً على ايشان.