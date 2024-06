كيفية إنشاء رموز تعبيرية بالذكاء الاصطناعي في هواتف آيفون

2024-06-23 11:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلنت آبل مزية Genmoji الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر WWDC 2024، وهي من أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون الحديثة في نظام iOS 18. وتتيح هذه المزية للمستخدمين كتابة مطالبات نصية تصف شكل الرمز التعبيري الذي يريدونه، ثم الحصول على الرمز التعبيري خلال ثوانٍ. ومع أن نظام iOS...

