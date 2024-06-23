العراق وهولندا يبحثان تفعيل المجلس المشترك للمياه بين البلدين

2024-06-23 11:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (23 حزيران 2024)، مع السفير الهولندي تفعيل المجلس المشترك للمياه بين العراق وهولندا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن السوداني "استقبل، اليوم الأحد، سفير مملكة هولندا لدى العراق يوهانيس ساندي، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وأضاف ان "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية، وسبل توطيد الشراكة والتعاون البناء بين البلدين، والذي تعزز خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى هولندا في شهر شباط الماضي، وتشكيل (المجلس العراقي الهولندي) للتعاون الثنائي الشامل، والذي تفرعت منه لجان عدة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية".

وتابع البيان أن "اللقاء تناول عمل الشركات الهولندية في العراق، وإجراءات الحكومة في تأمين البيئة الاستثمارية الملائمة للعمل، من خلال عدة إجراءات تهدف إلى تسهيل عمل الشركات عموماً"، مبينا انه "جرى البحث في تفعيل المجلس المشترك للمياه بين البلدين، ضمن إطار خطط الحكومة تجاه تطوير قطاع الزراعة وإدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات شح المياه التي يعاني منها العراق ودول المنطقة".

وعبر السوداني بحسب البيان عن "تقديره لجهود السفير الهولندي خلال فترة عمله في العراق"، متمنياً له "النجاح في مهامه المقبلة، وللعلاقات بين البلدين دوام التقدم والتطور".