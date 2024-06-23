بارزاني بصدد إصدار "خامس مرسوم" لتحديد موعد انتخابات البرلمان في الربع الأخير من العام الجاري

2024-06-23 11:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاحد (23 حزيران 2024)، عن قرب إصدار مرسوم إقليمي لتحديد موعد جديد لانتخابات برلمان إقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" من المقرر ان يصدر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مرسوما اقليميا جديدا لتحديد الموعد الجديد لانتخابات برلمان الإقليم بعد التشاور مع القوى والأحزاب السياسية الكردية".

وأشار المصدر، إلى انه" حسب المعطيات سيكون موعد الانتخابات الجديد لبرلمان اقليم كردستان في الربع الاخير من العام الجاري".

يشار الى انه منذ السادس من تشرين الثاني عام 2022 وحتى اليوم، أصدر رئيس الإقليم أربعة مراسيم إقليمية لتحديد موعد الانتخابات الا انه في كل مرة ولأسباب مختلفة تتاجل الانتخابات، وسيكون المرسوم الجديد هو الخامس خلال عامين، لاجراء انتخابات الدورة العاشرة لبرلمان الإقليم.

وبدأت المعطيات توفر الاجواء الكافية لتأجيل انتخابات كردستان بدلا من موعدها المحدد الذي كان مقررا في الـ 10 حزيران الجاري، حيث قررت الهيئة القضائية المعنية بالانتخابات عدم صحة اجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضرورة توفير 5 مقاعد للاقليات، فيما مدد البرلمان عمر المفوضية حتى مطلع العام المقبل، ماجعل الاجواء السياسية والقانونية مهيئة لتأجيل انتخابات كردستان والتي ستضمن عودة الديمقراطي الكردستاني للمشاركة في الانتخابات التي قررت مقاطعتها.