أبرزها لقاء الديربي.. اليوم خمس مواجهات في دوري نجوم العراق

2024-06-23 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تحتضن ملاعب بغداد والمحافظات مساء اليوم الأحد، خمس مواجهات في ختام الجولة الـ 34 من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين.

إذ يخوض فريق الشرطة اختباراً صعباً حينما يواجه الطلبة في ملعب الشعب الدولي، ويدخل القيثارة مباراة الديربي بحثاً عن استعادة نغمة الانتصار عقب تعادله في الجولة السابقة أمام زاخو، من أجل المضي قدماً نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي. بدوره يسعى الأنيق إلى تعويض خسارته الأخيرة التي تعرض لها أمام دهوك .

وفي لقاء ثانٍ يتطلع القوة الجوية إلى تأكيد صحوته عندما يقابل النفط في ملعب الزوراء، ونجح الصقور في العودة إلى أجواء المنافسة وطريق الانتصارات بتفوقه على نفط البصرة بثلاثية مقابل هدفين.

وفي لقاء آخر يأمل نوروز مواصلة عروضه المميزة أمام النجف، بعدما نجح في تخطي النفط بالمحطة السابقة بهدف نظيف بينما يطمح فريق غزلان البادية للعودة إلى قواعده بنتيجة إيجابية تؤهله للاستمرار ضمن المربع الذهبي. وفي بقية مباريات اليوم يحل أربيل ضيفا على دهوك، بالوقت الذي يلعب فيه نفط ميسان أمام زاخو.