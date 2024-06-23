منتخب الشباب يغادر إلى السعودية للمشاركة ببطولة غرب آسيا

2024-06-23 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

توجه وفد منتخبنا الشبابي لكرة القدم إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في بطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا التي ستنطلق بعد غد الثلاثاء وتستمر لغاية الخامس من تموز المقبل، بمشاركة 12 منتخباً تم توزيعها بين ثلاث مجموعات".

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" وفد منتخبنا للشباب غادر فجر اليوم الأحد من مطار العاصمةِ بغداد متوجهاً إلى مدينةِ الطائف في المملكة العربية السعودية للمُشاركةِ في بطولة ( الديار العربية ) غرب آسيا لمنتخباتِ الشباب التي ستنطلق مبارياتها في الـ 25 من الشهر الحالي".

وأضاف أن"منتخبنا سيلعب أولى مبارياته في البطولةِ أمام المنتخبِ الأردني في السادس والعشرين من هذا الشهر ، ثم يلاقي المنتخبَ الألباني في الثامن والعشرين منه ، على أن يختتمَ مباريات مجموعته بمواجهةِ نظيره اللبناني يوم الـ 30 من الشهر نفسه".