اليوم.. المانشافت بطموح العلامة الكاملة واسكتلندا والمجر بمواجهة لا تقبل القسمة على اثنين

2024-06-23 11:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تنطلق، اليوم الاحد (23 حزيران 2024)، منافسات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بمباراتين في المجموعة الأولى، تجمع الاولى منتخب ألمانيا مستضيف البطولة مع نظيره السويسري، اما الثانية فيواجه فيها منتخب اسكتلندا فريق المجر.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره سويسرا على ملعب "دوتش بانك بارك"، ويسعى "المانشافت" لتحقيق فوزه الثالث على التوالي، وتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الأولى، بعد تأهله في الجولة الماضية بعد فوزه على نظيره منتخب المجر، بثنائية نظيفة، حيث يمتلك في رصيده 6 نقاط.

وفي نفس التوقيت، يلعب منتخب اسكتلندا ضد المجر على ملعب "إم إتش بي أرينا" في مدينة شتوتغارت، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين للمنتخبين، إذا أراد أي منهما التأهل، لأن التعادل بأي نتيجة يعني خروج الفريقين سوياً من الدور الأول للبطولة.

ويشارك في بطولة أمم أوروبا اليورو 24 منتخبًا، بينهم منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتشتمل كل مجموعة على 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف، وبعدها يُقام ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وتُقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024.

المصدر: وكالات



