رئيس الوزراء يبحث مع السفير الهولندي التعاون الثنائي وتفعيل المجلس المشترك للمياه

2024-06-23 11:48:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع السفير الهولندي التعاون الثنائي وتفعيل المجلس المشترك للمياه.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم سفير مملكة هولندا لدى العراق يوهانيس ساندي، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وعبر السوداني خلال اللقاء "عن تقديره لجهود السفير الهولندي خلال فترة عمله في العراق، متمنياً له النجاح في مهامه المقبلة، وللعلاقات بين البلدين دوام التقدم والتطور".

وأضاف، أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية، وسبل توطيد الشراكة والتعاون البناء بين البلدين، والذي تعزز خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى هولندا في شهر شباط الماضي، وتشكيل (المجلس العراقي الهولندي) للتعاون الثنائي الشامل، والذي تفرعت منه لجان عدة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية".

وتابع أن "اللقاء تناول أيضاً عمل الشركات الهولندية في العراق، وإجراءات الحكومة في تأمين البيئة الاستثمارية الملائمة للعمل، من خلال عدة إجراءات تهدف إلى تسهيل عمل الشركات عموماً".

وأوضح البيان "كما جرى البحث في تفعيل المجلس المشترك للمياه بين البلدين، ضمن إطار خطط الحكومة تجاه تطوير قطاع الزراعة وإدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات شح المياه التي يعاني منها العراق ودول المنطقة".