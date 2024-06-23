2024-06-23 11:48:06 - المصدر: منصة إيشان

توجه وفد منتخب شباب العراق لكرة القدم، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في بطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا التي ستنطلق بعد غد الثلاثاء وتستمر لغاية الخامس من تموز المقبل، بمشاركة 12 منتخباً تم توزيعها بين ثلاث مجموعات”. وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لمنصة “إيشان” إن “وفد منتخبنا للشباب […]

ظهرت المقالة منتخب شباب العراق يتوجه إلى السعودية للمشاركة ببطولة غرب آسيا أولاً على ايشان.