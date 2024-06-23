2024-06-23 12:36:01 - المصدر: واع

متابعة – واعضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، محافظة فوكوشيما اليابانية.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن "الزلزال وقع الساعة 12 و12 دقيقة بالتوقيت المحلي على عمق 50 كيلومتراً".وأشارت الى أنه "لم يصدر أي تحذير حتى الآن من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال ".المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)