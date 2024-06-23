وزير الكهرباء يعلن إطلاق حملة واسعة لفك الاختناقات في قطاع التوزيع

2024-06-23 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الاحد، إطلاق حملة واسعة لفك الاختناقات في قطاع التوزيع، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

وذكرالمكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "إستناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق الوزير زياد علي فاضل، المرحلة الاولى لحملة معالجة الاختناقات في شبكة قطاع التوزيع التي تشهدها بعض مناطق العاصمة بغداد والمحافظات".

واضاف ان "المرحلة الأولى للحملة ستستمر 15 يوماً، وتشمل نزول جهد خدمي واسع في المناطق التي تشهد تذبذباً في تجهيز الطاقة الكهربائية، بما يضمن استقرارها وتقليل الانقطاعات المتكررة".

وتابع ان "حملة التأهيل تتضمن ما يلي:

- نصب 28 محطة ( 11 / 33 ك. ف)

- تجهيز ونصب ( 3226) محولة ( 11 ك.ف )

- نصب (51550) عمود بأحجام مختلفة.

- تجهيز ومــد ( 6 ) ملايين متر أسلاك ألمنيوم.

- تجهيز ومد قابلوات ضغط عالي بطول إجمالي (82) ألف متر.

- تجهيز ومد قابلوات ضغط واطئ بطول إجمالي يبلغ نحو (1) مليون متر.

ووجه وزير الكهرباء "بتشكيل لجان لمتابعة توزيع المواد أعلاه".

وأكد إن "انتاج الوزارة مستقر ويبلغ حالياً أكثر من 25 ألف ميغا واط"، لافتا الى "اننا نعمل بشكل مستمر لتحديث قطاعي النقل والتوزيع".

وتوقع ان "تشهد ساعات التجهيز استقراراً مع إنجاز المرحلة الأولى من حملة فك الاختناقات".