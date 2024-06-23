مجلس القضاء الأعلى يحدد أوقات الدوام الرسمي

2024-06-23 12:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

حدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، أوقات الدوام الرسمي في دوائره والمحاكم والمعهد القضائي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تقرر تقليص الدوام الرسمي في دوائر المجلس والمحاكم والمعهد القضائي استناداً لأحكام المادة 67 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والمادة 311 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969".

واضاف ان "الدوائر المذكورة سيكون دوامها من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة الواحدة ظهراً للفترة من 23 /6 /2024 ولغاية 29 /8 /2024 "، لافتا الى أن "ذلك جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة".