البنك الدولي يتوقع وصول النمو الاقتصادي بالعراق لأكثر من 5% في 2026

2024-06-23 12:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع البنك الدولي، أن يحقق العراق نموا اقتصاديا يصل إلى أكثر من 5 % في العام 2026 ، مشيرا إلى الانتعاش في قطاع النفط في العام 2025 سيعمل على تعزيز النمو في العراق.

وقال البنك في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "النمو الاقتصادي للعراق للعام 2022 قد بلغ 7.6% وفي العام 2023 انخفض ليبلغ - 2.9%".

وتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي للعراق في العام 2024 ليصل – 0.3% ، وان يحقق نموا في العام 2025 يصل إلى 3.8%، وأن يحقق نموا في العام 2026 يصل إلى 5.3%.

وأشار تقرير البنك إلى أن البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي سيساعد الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في العام 2025 على تعزيز النمو في العراق والجزائر.