الرباع البارالمبي رسول كاظم يحرز الوسام الفضي في بطولة العالم

2024-06-23 12:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

تمكن الرباع البارالمبي البطل رسول كاظم، من الحصول على الوسام الفضي في منافسات بطولة كأس العالم المقامة أحداثها في جورجيا والمؤهلة الى بارالمبياد باريس 2024.

وذكر إداري وفد اتحاد رفع الأثقال البارالمبي جبار طارش في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد أن" الرباع البطل رسول كاظم بذل جهوداً حثيثة في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً على استمرار الدعم والرعاية لكل الأبطال البارالمبيين لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل".