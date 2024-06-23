مصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم طالب ثانوي بحادثي سير في السليمانية وذي قار

2024-06-23 12:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي طالب في الصف الـ 12 (السادس الإعدادي)، يوم الأحد، مصرعه بحادث سير أثناء ذهابه للامتحانات النهائية في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، في حين أسفر حادث آخر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص في ذي قار جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة جمجمال الملازم عمر علي لوكالة شفق نيوز، إن "طالباً عمره 22 سنة، في المرحلة الـ12 لقي مصرعه صباح اليوم، بسبب حادث مروري أثناء ذهابه للامتحانات النهائية على الطريق الرابط بين قضاء جمجمال وناحية تكية".

وصباح اليوم الأحد، انطلقت في إقليم كوردستان، الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الـ12 الثانوني (السادس الإعدادي) للعام الدراسي 2023 - 2024 بمشاركة أكثر من 122 ألف طالب ومن كلا الجنسين.

ويشارك في هذه الامتحانات 122 ألفا و15 طالبا تم توزيعهم على 2115 صفا امتحانيا، وفقاً لوزير التربية آلان حمه سعيد.

في السياق، قال مصدر أمني بمحافظة ذي قار، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروع وقع على الطريق العام الرابط بين ذي قار والبصرة قرب سيد خضير، نتيجة انقلاب عجلة نوع جمسي، حيث أدى الحادث لمصرع شخصين وإصابة آخر بجروح خطيرة".

وبين المصدر، ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقل سيارتي إسعاف الجثتين للطب العدلي، والمصاب للمشفى لغرض تلقي العلاج ".