مقتل وإصابة 3 أشخاص بنزاعين عشائريين جنوبي العراق

2024-06-23 12:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، باندلاع نزاع عشائري شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " نزاعا عشائريا اندلع بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، بين طرفين، بسبب خلافات سابقة"، لافتا إلى أن "النزاع العشائري تسبب باصابة شخص واحد بجروح خطيرة، تم نقله للمستشفى لغرض تلقي العلاج".

وفي محافظة البصرة، اندلع نزاع عشائري بسبب خلافات شخصية بين طرفين من عشيرة واحدة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا اندلع بين طرفين من عشيرة واحدة بمنطقة الرميلة الشمالية، حيث أدى لمقتل شخص من اهالي الناصرية، وإصابة اخر بجروح بليغة "، مبينا ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصاب للمشفى لغرض تلقي العلاج".