مقتل شخص من الناصرية وإصابة آخر خلال نزاع عشائري بالبصرة

شبكة اخبار الناصرية:لقي شخص من أهالي الناصرية مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر مشاجرة مسلحة بين أبناء عشيرة واحدة في منطقة الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة. وأفاد مصدر أمني بأن المجني عليه يدعى (ه.ص.الأسدي) وقد توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري، فيما تم نقل المصاب الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتواصل السلطات...

