انخفاض طفيف متوقع في درجات الحرارة في ذي قار غدا بعد أن سجلت 51 درجة مئوية اليوم

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن محافظة ذي قار ستشهد اليوم الأحد طقسًا صحوًا حارًا مع بعض قطع الغيوم وغبار خفيف. وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم في مدينة الناصرية...

