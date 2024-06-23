نحو 130 ألف سائح زاروا منطقة في إقليم كوردستان خلال العيد

2024-06-23 13:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير عام السياحة في إدارة منطقة "سوران" المستقلة بإقليم كوردستان فيصل صادق، يوم الأحد، أن قرابة 130 ألف سائح زاروا المنطقة خلال عطلة عيد الأضحى، بينهم أكثر من 20 ألف سائح أجنبي.

وقال صادق في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "بحسب الإحصائيات الواردة من اللجان ونقاط التفتيش، زار نحو 130 ألف سائح المناطق السياحية التابعة للإدارة المستقلة خلال عطلة عيد الأضحى".

وأضاف أنه "كان أكثر من 20 ألفاً من هؤلاء السائحين من الأجانب، وهذا يعني أنهم قدموا من خارج إقليم كوردستان إلى المناطق السياحية في حدود سوران، وخاصة من المنافذ الحدودية، اضافة الى المطارات".

كما أشار صادق إلى أن أكثر من 50 ألف سائح أمضوا ليلتهم في المناطق السياحية في سوران، خاصة في منطقتي (بالاكايتي وجومان) السياحيتين".

وتابع بالقول، إنهم كانوا يتوقعون قدوم هذه الأعداء من السائحين، عازيا السبب في ذلك الى أن "هناك العديد من المناطق الخَلاَّبة جداً ضمن حدود ادارة (سوران) إضافة إلى أن الطقس مناسب، وعطلة العيد كانت طويلة".