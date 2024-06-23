صراع الصدارة يجمع ألمانيا وسويسرا ولقاء حاسم لأسكتلندا والمجر في يورو 2024

2024-06-23 13:42:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

يواجه منتخب ألمانيا نظيره السويسري على ملعب "دوتش بانك بارك، في العاشرة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

حيث يسعى المانشافت لتحقيق فوزه الثالث على التوالي، وتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الأولى، بعد تأهله في الجولة الماضية بعد فوزه على نظيره منتخب المجر، بثنائية نظيفة، حيث يمتلك في رصيده 6 نقاط.

فيما يطمح منتخب سويسرا للخروج بنتيجة إيجابية أمام الألمان لضمان التأهل مباشرة وعدم الدخول في حسابات معقدة ضمن أفضل أربعة ثوالث، التي ربما تدفعه لمواجهة متصدر المجموعة السادسة التي تضم منتخب البرتغال الفائز باللقب الأوروبي في 2016.

وفي لقاء ثانٍ يواجه منتخب أسكتلندا نظيره المجري في مباراة الفرصة الأخيرة للتأهل إلى الثمن النهائي في شتوتغارت، كونها لا تقبل القسمة على اثنين للمنتخبين، لأن التعادل بأي نتيجة يعني خروج الفريقين معاً من الدور الأول للبطولة.

ولم يسبق لأسكتلندا أن بلغ الأدوار الإقصائية في أي من البطولات الـ11 الكبرى السابقة التي شارك فيها وبالتالي فهو يقف على أبواب تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخه، ولكن يبقى موقف منتخب المجر أكثر سوءاً ويحتاج لمعجزة كروية لحجز مكانه في الدور الثاني ضمن أفضل أربعة ثوالث، وذلك بعدما خسر مباراتيه أمام سويسرا بنتيجة 3/1 قبل سقوطه أمام الألمان بهدفين من دون رد.