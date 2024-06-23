شرطة بابل تضبط مروج عملة مزيفة في ناحية الإسكندرية

2024-06-23 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد (23 حزيران 2024)، عن ضبط شخص يقوم بالترويج للعملة المزيفة في ناحية الإسكندرية شمالي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "شعبة مكافحة إجرام المشروع تمكنت من خلال المتابعة والتنسيق الوثيق مع السلطة القضائية، من إلقاء القبض على متهم بترويج عملة مزيفة في أسواق إحدى مناطق ناحية الإسكندرية".

وبينت ان "العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة عن نشاط المتهم في ترويج العملة المزيفة، حيث تم نصب كمين محكم له وإلقاء القبض عليه"، مبينة انه "بعد استجوابه بشكل دقيق اعترف المتهم صراحة بقيامه بترويج العملة المزيفة".

وأكدت القيادة أنه "تم تحرير محضر بالاعتراف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيداً لعرضه على القضاء".