2024-06-23 13:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أعرب خبراء ومحللون ومقيمون في فرنسا من أصول مهاجرة عربية وإسلامية عن مخاوفهم من صعود اليمين المتطرف، قبل نحو أسبوع من الجولة الأولى للانتخابات التشريعية. ويقول البعض إنهم مستعدون لمغادرة فرنسا، حال فوز حزب “التجمع الوطني” بالانتخابات، محذرين من تشريع القوانين في البرلمان الأوروبي ضد المهاجرين، لا سيما العرب والمسلمين أو مزدوجي الجنسية. […]

ظهرت المقالة مسلمو فرنسا قلقون من صعود “اليمين المتطرف”: أخطر تهديد ضد الوجود الإسلامي في أوروبا أولاً على ايشان.