تطور جديد في موعد عودة نيمار إلى الملاعب

2024-06-23 13:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يواصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي حاليًا عمليات العلاج والتأهيل البدني، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، وذلك من أجل العودة مرة أخرى إلى الملاعب.

ويتواجد نيمار حاليًا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لمواصلة عمليات التأهيل، حيث استغل هذا الأمر وقام بزيارة مقر معسكر المنتخب البرازيلي، الذي يستعد للمشاركة في كوبا أمريكا.

وكشف ثامر الشهراني أخصائي العلاج الطبيعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاحد (23 حزيران 2024)، عن تطور جديد بشأن موعد عودة نيمار مرة أخرى إلى الملعب.

وأكد الشهراني أن "نيمار سيُكمل العلاج والتأهيل، وأن المدة المتوقعة للعودة نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، أي ما يزيد عن 9 أسابيع قادمة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "سيُكمل نيمار العلاج والتأهيل والمدة المتوقعة للعودة نهاية شهر سبتمبر بمعنى أن العودة ستكون بين 9 إلى 12 أسبوع".

وكان الشهراني قد كشف أمس السبت عن أن موعد عودة نيمار سيكون بعد 9 أسابيع فقط، ولكن التطور الجديد هو أن العودة ستكون بعد ذلك، وقد تصل إلى 12 أسبوعًا.

المصدر: وكالات



