أمانة بغداد: حملة كبرى لزيادة المساحات الخضراء في العاصمة

2024-06-23 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبي

فصلت أمانة بغداد، اليوم الأحد، خطتها للعام الحالي 2024، وفيما أشارت الى إعداد رؤية متطورة حديثة للشرايين الرئيسة للعاصمة استناداً لتوجيه رئيس الوزراء، أكدت انطلاق حملة كبرى لزيادة المساحات الخضراء.

وقال مدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد، يقضان الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة أمانة بغداد للعام الحالي تتضمن تحويل كافة المناطق البيضاء وغير المستخدمة إلى مناطق خضراء، حيث باشرنا بأكثر من 24 حديقة وكان آخرها الأسبوع الماضي، وتمت المباشرة بأكبر حديقة في بغداد بمساحة 25 دونماً، وماضون بتحويل جميع المناطق الفارغة إلى مناطق خضراء".

وأضاف الوائلي، أن "الأمانة لديها حملة لإعادة تأهيل وتطوير وزيادة المناطق الخضراء في متنزه الزوراء، وأيضاً معسكر الرشيد حيث دخل حيز التطبيق بحسب توجيه رئيس الوزراء، بالإضافة إلى دخول غابة بغداد بأطراف الكاظمية حيز التنفيذ القانوني وستتم إجراءات المباشرة قريباً".

وأشار إلى أن "خطة الأمانة للعام الحالي وحسب توجيه رئيس الوزراء تتمثل بإعداد رؤية متطورة حديثة للشرايين الرئيسة لبغداد منها طريق محمد القاسم وصلاح الدين وشارع عتبة والقناة، حيث ستتم توسعة وإضافة مجسرات لطريق محمد القاسم ولأول مرة إضافة 11 كليو متراً، وتخطيط الطريق وإضافة خطين من الجانبين، بالإضافة إلى وضع إعلانات وإضاءة بطريقة حديثة جداً، أما طريق القناة فسيتم تأهيله بالكامل ضمن مجسراته وأنفاقه، أما طريق صلاح الدين وعتبة فقد تم وضع رؤية حديثة لهما".

وتابع أن "مدة تنفيذ طريق محمد القاسم ستكون على 3 مراحل: الأولى تعمل على فك الاختناقات خلال العام الجاري وتتضمن توسعة الطريق وإعادة إكسائه وتقليص الجزرة الوسطية وإضافة الإعلانات والتشجير، أما المرحلة الثانية فهي إضافة المجسرات، والثالثة إكمال أعمال التأثيث والإنارة".

وبين أن "شارع الكرادة داخل سيستأنف العمل به غداً الأحد، أما الجانب الثاني فسيشهد أعمال كهرباء حيث تمت إضافة أعمدة جديدة في المنتصف وسيتم إكسائه خلال الأسبوع الجاري، مع إضافة الجزء الآخر من منطقة الكرادة بعملية التطوير من تقاطع الأورزدي إلى النفق بالكامل وسيظهر بحلة جديدة".