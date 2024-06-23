2024-06-23 14:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

باشر مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الأحد، مهام عمله رسمياً، فيما عقد جلسته الأولى برئاسة رئيس السن عضو مجلس الأمناء الدكتور حمد الدوخي، والتي انتخب خلالها رئيساً ونائباً للمجلس.

وقال المتحدث باسم المجلس عضو مجلس الأمناء د. أوسم ماجد غانم لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "مجلس الأمناء عقد جلسته الأولى برئاسة رئيس السن ، والتي جرى خلالها قراءة سورة الفاتحة ترحماً على ارواح شهداء العراق ، كما شهدت دعوة رئيس السن لإجراء انتخاب رئيس المجلس ونائبه".

وأشار إلى "انتخاب ثائر الغانمي رئيساً لمجلس الأمناء وسناء سعيد نائباً للرئيس ، استناداً إلى قانون شبكة الإعلام العراقي المرقم 26/ لسنة 2015 المعدل وفق أحكام المادة ثامناً فقرة تاسعاً".

وأضاف ماجد أن "مجلس الأمناء أكد خلال جلسته الأولى على الاستقلالية الذاتية لأعضاء مجلس الأمناء في ممارسة المهام"، مشيراً إلى أن "المجلس قرر خلال الجلسة تشكيل لجنة شكاوى للشؤون الداخلية والخارجية وفق المادة العاشرة/ بند 12 من قانون شبكة الإعلام العراقي".

وأكد البدء "بإعداد النظام الداخلي بما نص عليه القانون،" مؤكداً الشروع برسم السياسة العامة لشبكة الإعلام وتحديد الاتجاهات الرئيسة وخطابها الإعلامي في ضوء مبادئ ومعايير خدمة البث العام".

وأشار ماجد إلى "الاتفاق على عقد جلستين أسبوعياً لمجلس الأمناء لمناقشة عدد من الملفات المختلفة وفق المهام المرسومة في أحكام القانون".