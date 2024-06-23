الحكيم يدعو للاهتمام بأطراف العاصمة وإكمال المشاريع المتلكئة

2024-06-23 14:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاحد (23 حزيران 2024)، على أهمية الأداء التكاملي بين مجالس المحافظات والمحافظين وباقي مؤسسات الدولة، داعيا للاهتمام بأطراف العاصمة بغداد وتقديم الخدمات لها وإكمال المشاريع المتلكئة.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية التقى، اليوم الاحد، رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي"، مبينا ان "الحكيم اكد خلال اللقاء على أهمية الحكومات المحلية في تقديم الخدمات والمساهمة في تحريك عجلة الإعمار والتنمية".

وأشار الحكيم، بحسب البيان، الى، "أهمية الأداء التكاملي بين مجالس المحافظات والمحافظين وباقي مؤسسات الدولة"، منوها الى "أهمية مجالس المحافظات باعتبارها التعبير الأمثل للامركزية التي ينص عليها الدستور، وأهمية استعادة صلاحيات الحكومات المحلية لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها أمام جمهورها".

ودعا الحكيم، "للاهتمام بأطراف العاصمة بغداد وتقديم الخدمات لها وإكمال المشاريع المتلكئة والشروع بمشاريع استراتيجية في واقع البنى التحتية".



