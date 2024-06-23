التعاون القضائي على طاولة القاضي زيدان والسفير الهولندي

2024-06-23 14:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد (23 حزيران 2024)، مع السفير الهولندي هانس ساندي التعاون القضائي بين البلدين.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الأحد الموافق 23 / 6 / 2024 سفير مملكة هولندا هانس ساندي".

وأضاف ان "القاضي زيدان بحث معه تطوير التعاون القضائي بين البلدين".