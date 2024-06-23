"أسعار الوقود".. تجارة تنتعش في كردستان بفضل السياحة والمواطن "يدفع الثمن"

2024-06-23 14:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الأحد (23 حزيران 2024)، عن أسباب ارتفاع أسعار الوقود في مدن إقليم كردستان.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الأسباب تعود لزيادة الطلب على الوقود، خاصة مع قدوم الآلاف من السياح بعد دخولنا في موسم السياحة الصيفي".

وأضاف أن "السبب الآخر يعود، إلى دخولنا في فصل الصيف وزيادة الاستخدام على الوقود وخاصة البنزين، بسبب استخدام أجهزة التبريد في السيارات، والسبب الآخر، هو نقص البنزين في المحافظات العراقية، حيث أن الإقليم يستورد كميات كبيرة من تلك المحافظات، وبالتالي هذه الأسباب أدت لزيادة أسعار الوقود في مدن إقليم كردستان".

وشهدت أسعار الوقود زيادة بمعدل 25 ديناراً للبنزين العادي، ومثلها للبنزين المحسن، وأيضاً السوبر، وسط توقعات بزيادة أخرى على تلك الأسعار.