الماء والكهرباء والطعام.. البرلمان يشكك بحريق مستشفى الشعب ببغداد ويؤشر ثلاث شبهات- عاجل

2024-06-23 14:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قالت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، اليوم الأحد (23 حزيران 2024)، ان هناك ثلاثة أسباب تثير الشبهات بشأن حريق مستشفى الشعب في بغداد يوم أمس السبت.

وأوضح عضو اللجنة النائب حسين حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الحرائق على مستوى العراق تصاعدت بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتردي تجهيز الكهرباء وتذبذب الفولتية يرافقها وجود حوادث متعمدة لكن لم تعلن عنها وزارة الداخلية بانتظار التحقيقات"، مستدركا بالقول "لكن بشكل عام فأن النسبة الأكبر من الحرائق يقف ورائها تماس كهربائي بشكل مباشر".

وأضاف، ان" حريق مستشفى الشعب يوم أمس مؤلم لأهالي مدينة يصل تعدادها الى مليون نسمة بقيت سنوات طويلة بدون مستشفى"، لافتا الى ان "انقطاع المياه والكهرباء وحصول الحريق مع وجبة الغذاء كلها اسباب اثارت شبهات بشأن أسباب الحريق في المستشفى"، مشيرا الى ان "وزير الداخلية امر بتشكيل فريق تحقيق للوقوف على حيثيات ما حصل وتقديم تقرير شامل".

وأشار حبيب الى ان" لجنة الخدمات سيكون لها موقف اذا تبين بان حريق مستشفى الشعب متعمدا"، مبينا ان "مكافحة الحرائق تتطلب تفعيل سلسلة إجراءات من ناحية تطبيق معايير السلامة العامة ومعاقبة المخالفين وخلق ثقافة عامة تعنى بمواجهة الحرائق من خلال توفير وسائل احترازية يرافقها الاستعداد المبكر خاصة وان أجواء العراق صيفا باتت اكثر صعوبة مع ارتفاع درجات الحرارة".

وكشف الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، يوم أمس السبت (22 حزيران 2024)، عن حجم الخسائر في مستشفى الشعب بعد إخماد الحريق.

وقال ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الأداء المهني وسرعة وصول فرق الدفاع المدني إلى محل حادث الحريق الذي اندلع في مستشفى الشعب قيد الإنشاء في العاصمة بغداد حال دون اتساع الحادث إلى أماكن أخرى، مضيفًا، إن "الحادث تسبب فقط في حريق داخل غرفتين وبعض الأثاث وتم السيطرة عليه بالكامل".

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلنت وزارة الداخلية، السيطرة على حريق مستشفى الشعب "قيد الانشاء".

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اشرف شخصياً على عمل فرق الدفاع المدني بمكافحة حادث حريق مستشفى الشعب قيد الإنشاء في العاصمة بغداد".

وأضاف، إن "الشمري، وجه بفتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

وبنفس السياق، أعلنت محافظة بغداد عن تواجد المحافظ عبد المطلب العلوي بشخصه لمتابعة حادث الحريق حيث تم السيطرة عليه بشكل كامل، بحسب بيان رسمي.

وبحسب التوقيتات المعلنة من قبل وزارة الصحة، من المفترض ان يفتتح المستشفى خلال هذا الشهر، حيث لم يتبق سوى لمسات أخيرة، حتى جاء حادث الحريق.